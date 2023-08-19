أسعار سبائك الذهب في مصر.. «اعرف بكام النهارده»

استقرت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، حيث شهدت الأسعار الأسبوع الماضي انخفاضا، تزامنا مع هبوط أسعار الذهب التي تسجل اليوم استقرارا ملحوظا بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، كما يلي.

أسعار سبائك الذهب في مصر

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات 13316 جنيها.

- يسجل سبيكة الذهب 100 جرام 265806 جنيها.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرامات 26631 جنيها.

- كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 50 جراماً اليوم السبت 132903 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما

- فيما يسجل سعر سبيكة الذهب 20 جرام 53182 جنيها.

- وعن سعر سبيكة الذهب 50 جراما داخل محلات الصاغة، دون مصنعية وضريبة تبلغ 132903 جنيهاً.

- ووصل سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام دون مصنعية وضريبة 14352 جنيهاً.

- كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام اليوم السبت 82697 جنيها.