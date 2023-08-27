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أستاذ عقيدة وفلسفة: المنهج الأزهري يسع الجميع بتنوعه الفقهي والبشري

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
03:19 م | الأحد 27 أغسطس 2023
الدكتور محمود حسين أستاذ العقيدة والفلسفة

الدكتور محمود حسين أستاذ العقيدة والفلسفة

قال الدكتور محمود حسين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن المنهج الأزهري يتميز بالوسطية والجمع بين العقل والنقل، وهو قائم على ثلاثة أعمدة يتمثلها بيت من الشعر للإمام ابن عاشر المالكي: «عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك»، وهذا يشمل علم أصول الدين وعلم الفقه وأصوله، وعلم التصوف أو التزكية.

جاء ذلك خلال محاضرته عن «معالم المنهج الأزهري»، بالدورة التدريبية الحادية والعشرون لأئمة وواعظات ليبيا، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

وذكر «حسين»، أن المنهج الأزهري يتميز بالتنوع الفقهي الذي يعلم الطلاب التسامح وسعة الصدر وقبول الرأي الآخر واحترامه، فذلك كله هو صمام السلم المجتمعي.

المنهج الأزهري يسع الجميع

وأوضح، أن المنهج الأزهري يسع الجميع، فالتنوع البشري لكل دارسيه من جنسيات العالم يؤكد عالمية رسالته واحتضانه لكافة العقول والألسن، فهي رسالة عالمية في خدمة الإسلام، وفهم هذا المنهج الذي لا يكفر الآخر وينبذ الغلو والتطرف يرسخ للوسطية، ويعمل على نشر مبادئ السماحة والإخاء.

مواجهة الفكر بالفكر

وأشار إلى أن المنهج الأزهري يواجه الفكر بالفكر من خلال الأدلة والأسانيد الشرعية، ولا يتورط في ما يبثه غلاة الدين من سموم فكرية تؤثر على عقول الشباب فهو منهج يدعو للاحتكام إلى العقل في الدعوة.

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