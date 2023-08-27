حجاج السياحة يصرفون غدا مبالغ تعويض نقص الخدمات.. تصل لـ10 آلاف جنيه

يصرف نحو 12 ألفًا من حجاج السياحة المستوى الاقتصادي «البري - الاقتصادي طيران» مبالغ التعويض عن نقص وسوء الخدمات التي تعرضوا لها في مخيمات مِنى خلال موسم الحج الماضي.

وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الغرفة أرسلت رسائل لكل حجاج المستوى الاقتصادي اليوم للتوجه إلى فروع بنك مصر في القاهرة أو بالمحافظات لصرف قيمة التعويض.

قيمة التعويض ستكون متفاوتة

وأضاف وحيد، لـ«الوطن» أنّ قيمة التعويض التي سيتحصل عليها حجاج المستوى الاقتصادي «البري - الاقتصادي طيران» ستكون مختلفة فبعض الحجاج الذين حصلوا على كل الخدمات لن يتحصلوا سوى على 100 ريال سعودي أي ما يعادل نحو 818 جنيهًا قيمة التعويض الموحد لجميع حجاج المستوى الاقتصادي، في حين سيحصل البعض الآخر على مبالغ تعويض تصل إلى نحو 10 آلاف جنيه للحاج الواحد، موضحًا أنّه سيتم صرف مبالغ التعويض بموجب بطاقة الرقم القومي الخاص بكل حاج.

موعد صرف مبالغ التعويضات لحجاج 5 نجوم

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا، إلى أنّ الغرفة لم تحدد حتى الآن موعد صرف قيمة التعويض لحجاج المستوى السياحي فئة الـ5 نجوم عن نقص وسوء الخدمات بمخيمات منى، والبالغ عددهم أكثر من 3 آلاف حاج، لافتًا إلى أنّه من المتوقع أن يتم صرف مبالغ التعويضات الخاصة بهم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كانت غرفة شركات السياحة حصلت على 8.2 مليون ريال سعودي من الشركة المسؤولة عن تقديم خدمات الإعاشة للحجاج في المشاعر المقدسة كتعويض عن نقص وسوء الخدمات بمخيمات منى.