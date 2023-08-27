«الحركة الوطنية»: مصر أمام مرحلة مفصلية.. وتأييدنا للسيسي ليس جديدا

قال خالد العوامي، المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية، إن الموقف الرسمي للحزب لم يكن وليد اليوم، ولكنه موقف سابق من حيث التأييد للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، والحزب أعلن عن ذلك مبكرا، وذلك في محافظة المنيا من خلال انعقاد مؤتمر جماهيري.

عقد مؤتمر جماهيري بالصعيد

وأضاف «العوامي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن مؤتمرا جماهيريا انطلق من الصعيد لدعم خوض الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية الجديدة.

ولفت إلى أن هذا الموقف نابع من قناعات شخصية لدى الحزب بأن الوقت الحالي لا يسمح بالمواقف الرمادية، متابعا: «نحن أمام مرحلة مفصلية من عمر الدولة المصرية، مرحلة تحتاج من كل القوى السياسية والتيارات أن تلتف على قلب رجل واحد حتى نعبر الأزمة التي تمر بها الدولة نتيجة للظروف والتحديات العالمية التي تمر بها».

طبيعة الأوضاع المحلية

وأوضح أن المسرح العالمي يحتم علينا الحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.