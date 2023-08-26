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محمد الباز: الشركة المتحدة ساهمت في معرفة الناس لمهرجان القلعة

كتب:

مريم جاد
10:24 م | السبت 26 أغسطس 2023
مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز إن مصر في الأيام الأخيرة يحدث على أرضها تمكين لقوتها الناعمة، مشيرًا إلى أن البعض مثلما يقيس قدرة مصر على الإنتاج والصناعة والزراعة يقيسها بحيوية الفن، موضحًا أن الشركة المتحدة ساهمت في معرفة الناس لمهرجان القلعة.

الفن المصري مسيطر

وأضاف «الباز»، خلال حلقة برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الفن المصري مسيطر بما لديه من قوة، فمع مهرجان العلمين ممتد لأسبوع آخر، ومهرجان القلعة الذي بدأ أمس، وحفلات المصريين في جدة، وحفل عمرو دياب في بيروت، تشعر بأن لديك المقدرة لتشكيل المزاج في الوطن العربي الآن وقبل الآن وبعد الآن.

مهرجان القلعة له خصوصية

وأكد أن مهرجان القلعة له خصوصية وهي جمهوره، وللمرة الأولى يشارك الفنان اللبناني وليد توفيق فيه، كما أن تذكرة الدخول للمهرجان بنفس سعر دخول القلعة، مشيرًا إلى أنه تم تكريم عدد من الفنانين بحضور وزيرة الثقافة، وخالد داغر رئيس دار الأوبرا.

وتابع: «مصر تستطيع عمل احتفالات كثيرة وإحنا سايبين إيدينا»، مشيرًا إلى أن لدينا فعاليات كثيرة، وما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقلها لفعاليات مهرجان القلعة مسألة مهمة جدًا، لأنه من الممكن أن نجد مهرجانًا يقام ولا تسمع عنه إلا إذا تم عرضه وإذاعته.

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بقلم مريم جاد