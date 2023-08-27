مهرجان القلعة.. إقبال ومتعة وتنوع

تصفيق حاد وهتاف جماهيري ضخم، أصوات عالية اجتاحت أركان مسرح المحكى، مردّدين أغنيات حفل فريق وسط البلد خلال السهرة الثانية من الدورة الـ31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، برئاسة الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

نجح فريق وسط البلد، خلال السهرة الثانية، فى تجسيد مشاعر وأفكار وطموحات الشباب والجيل الجديد بمجموعة من الأعمال الغنائية المستلهمة من واقع المجتمع، ولم يكن هناك مكان لوضع قدم، بسبب امتلاء المسرح بأكمله، وتفاعل فريق وسط البلد مع الحضور.

كان الجمهور حريصا على الغناء مع فريق وسط البلد، الذين قدّموا عدداً من الأغنيات، منها «قُل للمليحة، تسمحى لى، قربى لى، نفسى أحبك، مجنون، الجارية، هيلا هوب، يا رب يا معز، على الوعد، أنتيكا، القاسية، مسكرات، يلالى، شمس النهار وغيرها».

هانى عادل: «وسط البلد» وضعت بصمتها مع الجمهور.. وتعتمد على الموسيقى القديمة

من جانبه، أعرب الفنان هانى عادل عن سعادته الكبيرة للغناء هذا العام فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الــ31. وقال هانى عادل، فى لقاء أجراه مع قناة «الحياة»، الناقل الرسمى للمهرجان، إنها لم تكن المرة الأولى التى يشارك بها فريق وسط البلد فى المهرجان، ولكن منذ بداية انطلاق فعاليات المهرجان، كانت فرقة وسط البلد تضع بصمتها مع الجمهور خلال مهرجان القلعة.

وأضاف: «فريق وسط البلد يعتمد على تقديم موسيقى تندرج حالياً تحت مسمى الموسيقى القديمة، وصوتنا كان مختلفاً لأنه صوت مصرى، ومصطلح «الأندرجراوند» كان يُطلق فى الماضى، ولكن وجودنا فى مصر وتعلّق الجمهور بأغنياتنا، كان الطريق الذى مهد الظهور لفرق أخرى، وبالتأكيد كانت هناك قبل شهرتنا فرق أخرى سهلت علينا الأمر».

وأكد هانى عادل أن الأمر مختلف هذا العام، خاصة فى ظل طرح أغنيات جديدة جاءت آخرتها أغنية «ع الوعد»، التى تم طرحها قبل شهر، وحقّقت نسب مشاهدة عالية.

ورفع اليوم الثانى بالمهرجان شعار نشر الفنون الجادة بين جموع الشعب المصرى، التى تعبّر عن التنوع والثراء، الذى تتميز به الفعاليات، حيث يشهد المهرجان على مدار الأيام المقبلة مشاركة عدد كبير من النجوم على مدار فعالياته، التى تستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.

قائد أوركسترا «القاهرة»: نقدم دوراً تثقيفياً وتنويرياً

عزفت أوركسترا القاهرة السيمفونى، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، ومشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت، ولاقت الإعجاب والاستحسان، وكان منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، متتابعة لخاتشاتوريان، ورقصات مجرية لبرامز.

وعبّر المايسترو محمد سعد باشا قائد أوركسترا القاهرة السيمفونى عن سعادته بمشاركتهم الأولى فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، مشيراً إلى أن الغرض من مشاركتهم فى مهرجان القلعة القُرب من الجمهور أكثر ومحاولة تقديم دور تثقيفى وتنويرى، فهى تعتبر المرة الأولى التى يتفاعل فيها الأوركسترا مع جمهور مهرجان القلعة للموسيقى، وهدفهم الأساسى تجاوب الجمهور معهم، وأن يكون هناك تواصل مستمر.