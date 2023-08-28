تفاصيل تطوير اللائحة الإطارية الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية في مصر

كشف الدكتور ماجد أبو العنين عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية تفاصيل وملامح التطوير الحالية وفق اللائحة الإطارية الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية في مصر، والتي صدر لها قرار وزاري رقم 1993 لعام 2023 وستطبق على الطلاب الجدد 2023 - 2024 بكليات التربية.

ملامح تطوير كليات التربية 2023

وذكر عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أبرز الملامح، والتي تمثلت في مراعاة أن تكون عدد سنوات الدراسة في الكلية مطابقة لتلك الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، إذ استندت اللائحة إلى رصد واقع سوق العمل في المدارس ومدى الاحتياج لزيادة المهارات والخبرات الميدانية المرتبطة بكل الممارسات الواقعية لدى المعلمين.

كليات التربية في مصر

واستهدفت اللائحة زيادة جرعة الخبرات الميدانية للطلاب الملتحقين بالكليات ومنها تخصيص الفصلين السابع والثامن بالمستوى الرابع -العام الرابع- للخبرات الميدانية والتدريب العملي للطالب المعلم بكليات التربية لإكسابه الجدارات اللازمة لممارسة المهنة.

وتابع أنَّ اللائحة الجديدة استهدفت إعادة هيكلة لائحة كل كلية بعد زيادة وزن التطبيقات والخبرات الميدانية؛ للتركيز على «توظيف المعرفة»، بدلًا من «نقل المعرفة»، بجانب إعادة النظر في عدد الساعات الكلية وعدد ساعات التدريب الميداني.

وشددت اللائحة على وضع الجدارات والمعايير المصرية الخاصة بالتدريس اللازم توافرها في الطالب المعلم، والنظر في اختبارات القبول وزيادة المقررات البينية والتكاملية، والنظر في متطلبات رخصة ممارسة مهنة التدريس، والإفادة من الشراكات التي تتبناها وزارة التعليم العالي لدعم وتطوير التعليم.