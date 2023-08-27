مصادر: مقترح باختبارات قبول لكليات التربية لتوزيع الطلاب داخليا

كشف الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس وعضو لجنة قطاع قطاع كليات التربية في المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك مقترحا ودراسة جدوى يتم حالياً مناقشته ووضع التصور الخاص به بشأن تطبيق اختبارات القدرات على كليات التربية أسوة بكليات الفنون التطبيقية والتربية النوعية والموسيقية، وتكون قبل الالتحاق بالكلية أي بعد امتحانات الثانوية العامة.

اختبارات القدرات المقترح تطبيقها تختلف عن الاختبارات الداخلية للكليات

وأضافت أبو العينين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اختبارات القدرات المقترح بتطبيقها، تختلف عن الاختبارات الداخلية التي تجرى داخل الكليات لتوزيع الطلاب على الشعب المختلفة داخلياً، وذلك وفقاً للوائح الخاصة بالكليات، لافتا إلى أن الاختبارات المقرر تطبيقها جارٍ دراستها لمعرفة جوانبها.

المقترح حتى الآن لم يتم الانتهاء منه

وأكد أن المقترح حتى الآن لم يتم الانتهاء منه ويجرى العمل عليه من قبل لجنة القطاع في المجلس الأعلى للجامعات وأنه حال إقراره والموافق عليه سيتم التطبيق فوراً بعد موافقة المجلس، منوها بأن الاختبارات تهدف إلى اختيار المستويات الأفضل الملتحقين للكلية والذين يتماشون مع متطلبات الكلية.