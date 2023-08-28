انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد المهند في القاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافي من مسجد المهند، بعنوان «أحكام الطهارة»، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به الوزارة.

وحاضر في الافتتاح الدكتور سيف رجب قزامل العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور محمود ربيع مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وقدم له محمد جمعة المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي قارئًا، والشيخ سعيد هزاع مبتهلا.

الإشادة بجهود وزارة الأوقاف

وخلال اللقاء، أشاد «سيف» بجهود وزارة الأوقاف المصرية في المساجد، مؤكدًا أن ما تقوم به وزارة الأوقاف من لقاءات دعوية وتثقيفية يعد بادرة طيبة في عمارة بيوت الله عز وجل، مبينًا أن الإسلام هو دين الجمال والطهارة والنظافة، حيث يقول الله عز وجل: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا»، ولذلك طلب الشرع وجود الطهارة في العديد من العبادات الشرعية.

العناية بالعقل والروح

وأكد الدكتور محمود ربيع، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فأحسن ظاهره وباطنه، واهتم به فدعاه إلى العناية بعقله وروحه وجسده، وأن الإسلام يسر على العباد وما جعل عليهم حرج في تطهير الجسد، حيث نوع في التطهير ما بين الوضوء والغسل والتيمم كل حسب ما يناسبه، حيث يقول الله عز وجل: «مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».