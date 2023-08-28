وفاة شاب متأثرا بإصابته في حادث مروري بالقليوبية

لقي شاب يدعى معاذ محمد وجيه مصرعه في محافظة القليبوية اليوم، متاثرًا بإصابته في حادث تصادم في مدينة بنها منذ أسبوع، وخضع للعلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، وسط حالة من الحزن الشديد بين أصدقائه وأسرته، فيما يخضع صديقه للعلاج متاثرا بإصابته.

حزن بين أصدقاء معاذ

وأكد مصطفي الأكسيري، أحد أصدقاء «معاذ» لـ «الوطن» أنه يبلغ من العمر 15عامًا وأنهى دراسته في الشهادة الإعدادية بتفوق، وكان يستعد لدخول المرحلة الثانوية، فيما يشهد له الجميع بحسن الخلق، موضحا أنه أصيب في الحادث أثناء توجهه لصلاة الفجر مع صديقه، إلا أن سيارة صدمتهما في حادث سير، مما تسبب في إصابتهما، وتوفي معاذ بعد محاولات إنقاذ حياته.

وبادر عدد كبير من أصدقاء معاذ في نعيه على صفحات التواصل الاجتماعي، وسط كلمات من الثناء علي أخلاقه التي كانت يمتاز بها.

تفاصيل حادث تصادم بنها

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بوقوع حادث تصادم ببنها، وانتقلت الأجهزة المعنية وتبين تصادم سيارة بها شابين، ما أسفر عن إصابتهما ونقلهما إلى مستشفى بنها الحامعي.

وبالفحص تبين مصرع «معاذ» 15عاما شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية متأثراً بإصابته، وإصابة زميله «علي ع.» في حادث تصادم منذ أسبوع، أثناء ذهابهم إلى صلاة الفجر، وتم نقل صديقه للعلاج متأثراً بإصابته إلى مستشفي التأمين الصحي.

وأوضح أقارب المتوفى، أنه وصديقه كانا ذاهبان لأداء صلاة الفجر ووقع الحادث.

وأكدوا أنه تحدد صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الفرقان بمدينة بنها، بعد تصريح جهات الحتقيق بدفن الجثة.