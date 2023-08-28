شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. عائد يصل إلى 19%

تأتي شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري، ضمن باقة منوعة من الأوعية الادخارية التي يقدمها البنك لعملائه، وتتميز هذه النوعية من الشهادات بعائد شهري مرتفع ومضمون، لتناسب جميع فئات المجتمع، بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.

شهادات البنك الأهلي ذات العائدالشهري.. الشهادة البلاتينية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 19% يصرف شهريًا.

- نوع العائد: ثابت طوال المدة.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. الشهادة الخماسية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 12.25% يصرف شهريًا.

- نوع العائد: ثابت طوال المدة.

بدء احتساب العائد من الشهر التالي من شهر الشراء.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

الشهادة الذهبية الجديدة بالعملات الأجنبية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 دولار/ يورو.

- العائد على الشهادة: 15.5% يصرف شهريًا.

- نوع العائد: ثابت طول مدة الشهادة.

يحسب من يوم العمل التالي ليوم شراء شهادة الادخار، ويستحق بنفس عملة الشهادة.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

شهادة أهل مصر الدولاريه 7 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 4.9% يصرف شهريًا.

- نوع العائد: ثابت طول مدة الشهادة.

يحسب من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويستحق بنفس عملة الشهادة.

- مدة الشهادة: 7 سنوات.

شهادة أهل مصر الدولارية 5 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 5% يصرف شهريًا.

- نوع العائد: ثابت طول مدة الشهادة.

يحسب من يوم العمل التالي ليوم الشراء و يستحق بنفس عملة الشهادة.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.