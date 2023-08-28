مدن تسجل أقل درجة حرارة اليوم الاثنين.. وأمطار خفيفة على جنوب سيناء

سجلت مجموعة من المدن والمحافظات المصرية، أقل درجة حرارة في البلاد اليوم الاثنين، ووصلت أقل درجة حرارة عظمى بها إلى 30 درجة مئوية، وفق ما أوضح التقرير اليومي للهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.

وسجلت محافظة مطروح أقل درجة حرارة عظمى بـ30 درجة مئوية، والإسكندرية والعلمين 31 درجة مئوية، ورفح ودمياط 32 درجة مئوية.

فيما سجلت أقل درجة حرارة صغرى في كاترين 17 درجة، ومدينة نخل بشمال سيناء 18 درجة مئوية، ومطروح 22 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار اليوم الإثنين.

طقس حار رطب على شمال البلاد

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، خلال ساعات الليل، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتشير التوقعات إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة رعدية على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وتشهد السواحل الشمالية الغربية فرص ضعيفة لأمطار خفيفة، وجاءت درجات الحرارة اليوم الاثنين على النحو التالى:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.