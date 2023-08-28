إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب اليوم الاثنين 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم وحُرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بالبحيرة

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد باستقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي أمام قرية الجرن بنطاق دائرة شرطة المركز وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة وحرر المحضر.

الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 4 سيارات إسعاف وتبين إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي جراء اختلال عجلة القيادة لدى السائق، ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج وجاري عمل الفحوصات الطبية والمتابعة مع المستشفى لتحديد هوية المصابين والتقرير الطبي الخاص بهم.