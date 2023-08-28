«عبداللطيف»: زيادة الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا خلال الصيف الجاري

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا خلال فصل الصيف الجاري أعلى من نظيرتها خلال ذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن السياح الإيطاليين يتواجدون حاليا بغالبية المدن السياحية ولا سيما شرم الشيخ ومرسى علم، كما تتواجد أعداد جيدة منهم بكل من الأقصر والغردقة، موضحا أن إيطاليا تعتبر من أهم 5 أسواق المصدرة للسياح إلى مصر.

أعداد السياح الذين زاروا مصر منذ بداية العام الجاري

وأضاف لـ«الوطن»، أن أعداد السياح الذين استقبلتهم مصر خلال الشهور الـ7 الأولى من العام الجاري أعلى بكثير مما استقبلتهم خلال ذات الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أنه وفقا لمعدلات الحركة السياحية الحالية والحجوزات المستقبلية فإن إجمالي أعداد السياح الوافدين للمقصد السياحي المصري بنهاية العام الجاري يتجاوز للمرة الأولى حاجز الـ15 مليون سائح.

انتعاش بالحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ حاليا

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن الحركة السياحية الوافدة حاليا إلى مدن جنوب سيناء السياحية ولا سيما شرم الشيخ جيدة حاليا، موضحا أن غالبية السياح الموجودين بمدينة شرم الشيخ حاليا هم من أوروبيين ولا سيما القادمين من إيطاليا والتشيك والمجر ولاتفيا وكازاخستان، مع تواجد أعداد معقولة من السياح المصريين والعرب.