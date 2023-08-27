«إكسترا نيوز»: نجاح فني كبير لفعاليات مهرجان العلمين في نسخته الأولى

قالت شروق وجدي، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، هناك العديد من الوجوه وراء نجاح مهرجان العلمين الجديد منها الزائرون من البلدان المختلفة والفنانون المشتركون به والعروض المختلفة به.

المهرجان أثبت وجود مصر بمكانة عظمى

أضافت «وجدي»، عبر تغطية لقناة «إكسترا نيوز»: «هناك العديد من اللحظات الجميلة التي شاركناها بالمدينة الجميلة ولا نستطيع تصديق أنه قد مر شهر ونصف من المهرجان إذ أنه مر 44 يوما من النجاح الذي أثبت للعالم وجود مصر بمكانة أخرى بالجو والموقع والتميز».

استمرار توافد الزوار بالعلمين الجديدة

تابعت موفدة قناة «إكسترا نيوز»، أنه مازالت هناك العديد من الرياضات التي يمارسها بعض الزوار بآخر الأيام بالمهرجان ومازال يتوافد بعض الزوار الجدد للمكان وانتشار الفعاليات والاستجمام.