«إكسترا نيوز»: مرور 44 يوما من المتعة والتألق بمهرجان العلمين الجديدة

قالت لما جبريل، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إنه قد مر 44 يومًا من المتعة والفن والكرنفالات والرياضة من مدينة العلمين الجديدة ومرور المهرجان من دورته الأولى بصورة مشرفة له ولمصر وكانت بداية قوية.

مهرجان العلمين أكد على وجود صورة مشرفة لمصر

أضافت «جبريل»، عبر تغطية لقناة «إكسترا نيوز» لنهائيات فعاليات المهرجان، أن مصر أكدت على وجود قيمة مشرفة لها وذلك بواسطة القائمين على المهرجان والمشاركين به ونجاحهم بخروج دورة أولى من مهرجان العلمين مليئة بالتألق والتميز والإبهار وكانت 44 يوما مختلفة كل يوم به لا يشبه الآخر.

بيع تذاكر حفلة ويجز بالعلمين الجديدة

تابعت أن الحفلة المقبلة بالإجازة الأسبوعية القادمة بوجود الفنان «ويجز» وجرى بيع التذاكر قبل بدء الحفلة بأسبوع وانتهائها مثل حفلة «كاريوكي» بالأمس.