«النعومي» الأفضل عند الأوروبيين.. و«الصديقة» معشوقة في «لندن»

من بين أنواع المانجو تظهر «النعومى» بلونها الأحمر، مميزة على الأشجار فى المزارع، تلفت الانتباه على الأشجار وبالأسواق بشكل أكبر، خاصة مع زيادة حجم الثمرة عن الأصناف الأخرى، إلا أن تميز هذا الصنف ليس فقط فى شكله الخارجى وإنما مميز أيضاً فى طعمه.

يقول إبراهيم صالح، أحد مزارعى المانجو فى منطقة التعاون بالإسماعيلية، لـ«الوطن»: صنف «النعومى» ظهر فى الإسماعيلية قبل 15 عاماً تقريباً بتجريبه فى عدد من المناطق وأثبت نجاحه على شقين أساسيين وهما قدرته على تحمل العوامل الجوية فى الإسماعيلية من تقلب الطقس وارتفاع الحرارة وتساقط الثلج أحياناً، وحققت شهرة واسعة فى الأسواق الداخلية والخارجية وباتت أكثر الأصناف طلباً للتصدير إلى الدول الأوروبية والعربية».

وأوضح «صالح» أن حجم الإنتاج يمثل الشق الأهم لدى المزارعين، فشجرة «النعومى» تنتج 3 أضعاف الأشجار المحلية فى الإسماعيلية كالسكرى والعويس، مشيراً إلى أن أهم ما يميز المانجو الأحمر كبر حجم الثمرة، التى تصل فى بعض الأحيان لنصف كيلو للحبة الواحدة، فيما يقطف المزارعون معظم الثمار على وزن 350 جراماً للواحدة. وأضاف: «النعومى متماسكة جداً واللحم الداخلى لها سميك بقشرة خارجية متوسطة وحجم البذرة متناسق مع حجم الثمرة، وهو ما جعل عليها إقبالاً كبيراً داخلياً فى مصر وفى الأسواق الأخرى».

بدوره، قال أحمد شجيع، منسق مهرجان المانجو فى الإسماعيلية وأحد مصدرى المانجو، إن صنفى النعومى والصديقة يعتبران من أفضل الأنواع التى يتم تصديرها إلى أوروبا، ويتم طلبهما بمواصفات معينة، مضيفاً: «أكثر الدول طلباً للنعومى معظم دول أوروبا، أما الصديقة فهى المعشوقة فى بريطانيا، فيتم طلب الثمرة بوزن 300 جرام، ويتم تصديرها بأسعار تختلف عن أسعار السوق المحلية لاحتياجها رعاية مختلفة طوال العام».

وقال محمد أبوالنجا، مصدر محاصيل زراعية، إن المانجو تعتبر من الفواكه الصيفية التى يتم تصديرها للدول الأوروبية بأنواع مختلفة، إلا أن أصناف الإسماعيلية تعتبر أكثر الأنواع جودة للتصدير، مضيفاً: «من بين الأنواع الأكثر شهرة فى التصدير العويس والنعومى والصديقة والكيت وهى أنواع يتم تصديرها إلى السوق العربية والسوق الأوروبية، فالمانجو تصل من المزرعة إلى المحطة تدخل تحت درجة برودة معينة ليتم الفرز والتغليف واستبعاد أى ثمرة بها أى ثقب أو تأثر للقشرة الخارجية ثم تنتهى آخر مرحلة وهى التعبئة بمواصفات مختلفة حسب كل دولة». وعن إجمالى الحاصلات والتصدير، قال «أبوالنجا» إنه تم تصدير 77 ألف طن من محصول المانجو العام الماضى، يعمل المصدرون والمزارعون على زيادته العام الجارى والوصول إلى 100 ألف طن.