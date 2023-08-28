تاريخ يقاوم الاندثار.. «مساء DMC» في جولة داخل مشروع «حصر الحرف اليدوية»

أجرت شاشة برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، جولة بمشروع «حصر الحرف اليدوية» في القاهرة التاريخية.

وقال محمد رياض، مراسل مساء DMC، إن الاحتفالية الخاصة بحصر الحرف التراثية داخل القاهرة التاريخية، انتهت منذ قليل، ويبلغ عدد الحرف التراثية أكثر من 30 حرفة، وهذا المشروع بدأ في 2021، وانتهى اليوم بحصر هذه الحرف التراثية تحت رعاية محافظة القاهرة، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو.

ولفت إلى أن الدولة المصرية لها تحرك كبير للغاية في هذا الملف، بسبب أن هذه الحرف التراثية كانت على وشك الاندثار، نتيجة التمدن السريع ونقص تمويلها، ومن أبرز الحرف التي كانت معروضة اليوم، الرسم على الزجاج، وتطعيم الملابس بالأحجار الكريمة.

المشروع مقام في حديقة الأزهر

وأوضح أن المشروع مقام في حديقة الأزهر، وهذه الحرف كانت موجودة بالفعل في شارع المعز ومنطقة بوابة النصر شمالا حتى باب زويلة جنوبا.