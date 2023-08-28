تجهيز وحدة غزالة الصحية بالضبعة استعدادا لافتتاحها قريبا

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، عن بدء فرش وتجهيز وحدة غزالة الصحية التابعة لإدارة الضبعة الصحية، استعدادا لافتتاحها، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى من أبناء القبائل المقيمين بالمنطقة والقرى المجاورة لها بنطاق مركز ومدينة الضبعة.

أجهزة ومعدات طبية في وحدة غزالة الصحية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الاثنين، إنه جار حاليا تجهيز الوحدة ومدها بالأجهزة الطبية الحديثة بجانب المستلزمات الطبية والفرش والمعدات اللازمة للوحدة الصحية، مقدما الشكر لكل من قدم يد العون والمساندة لإتمام عملية الفرش التجهيز استعدادا للتشغيل التجريبي تمهيداً للافتتاح الرسمي للوحدة.

توفير الخدمات الصحية لمختلف فئات المجتمع

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، نعمل في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرصها على التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات والرعاية لمختلف فئات المجتمع، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتخفيف العبء عن المرضى وخاصة المناطق النائية والأولى بالرعاية.

افتتاح وحدتي فوكة وحنيش

وأوضح أنه جرى منذ أيام افتتاح بعض الوحدات الصحية بعد تطويرها، مثل وحدة سيدي حنيش الصحية، ووحدة فوكة بالضبعة، مما يخدم أبناء قبائل مطروح في هذه المناطق.