سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية، بشكل ملحوظ في بداية التعاملات، وسجل سعر الشراء بين الأقل بـ30.75 جنيه والأعلى 30.90 جنيه، وبالنسبة لسعر البيع يتراوح بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه، وفقا لبيانات أسعار العملات على المواقع الرسمية للبنوك.

وفيما يلي تفاصيل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري بالنسبة للشراء 30.83 جنيه و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك الأھلي، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسعر الدولار في بنك القاهرة، جاء بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بلغ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسعر الدولار في بنك الإسكندریة بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع بـ30.95 جنيه.