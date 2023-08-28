فتح باب التقديم لدار الطفولة بجامعة المنصورة.. الشروط المطلوبة

أعلنت جامعة المنصورة اليوم الاثنين، فتح باب التقديم إلى دار الطفولة بالجامعة، إذ يجري التقديم في الدار عن طريق رابط محدد من الجامعة، من خلال مركز رعاية وتنمية الطفولة بجامعة المنصورة.

التقديم في دار الطفولة بجامعة المنصورة

وحددت جامعة المنصورة رابط هـنـا، يمكن لأولياء الأمور الدخول عليه والتقديم لأطفالهم، بعد فتح باب التقديم اليوم، مع الالتزام بالشروط المحددة من قبل الجامعة وهي:

- للطلاب الجدد، أن يكون عمر الطفل من سنة و7 أشهر وحتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- الأطفال القدامى يجري التسجيل لهم من خلال الموقع، ويتم التواصل مع أولياء الأمور من أجل دفع المصروفات الدراسية.

الهدف من مركز رعاية وتنمية الطفولة بجامعة المنصورة

وأشارت جامعة المنصورة إلى أن مركز رعاية وتنمية الطفولة بها يهدف إلى إعداد طفل ما قبل المدرسة للحياة والمواطنة والعمل، إذ يسعى لتقديم أفضل الخدمات التربوية من أجل تحقيق التكامل في شخصية الطفل وسعادته، مستعينين في ذلك بالموارد البشرية الفعالة والتكنولوجيا الحديثة، كما نسعى لتقديم أفضل الخدمات التربوية وأنشطة تنمية المهارات للأطفال ذوي الهمم من أجل حياة أفضل لهم.