«القومية لجودة التعليم» تعتمد 117 مؤسسة بالدقهلية

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنّ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أصدرت قرارًا باعتماد وتجديد 117 مؤسسة تعليمية في محافظة الدقهلية، موضحًا أن الاعتماد شمل مراحل التعليم المختلفة، التي تتضمن «رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، الإعدادية، الثانوية العامة والفنية».

اعتماد 117 مؤسسة تعليمية في محافظة الدقهلية

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان، إلى أن اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمؤسسات جديدة، يُضاف إلى سلسلة جهود مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وإدارة الجودة هذا العام، ويعتبر إنجازا جديدا يضاف إلى الإنجازات التي حققها «تعليم الدقهلية» على مدار العام الدراسي في مجال الجودة والاعتماد.

فتح باب الاعتماد للمؤسسات التعليمية قبل الجامعية

وكشفت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عبر موقعها الرسمي، فتح باب التقدم للاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي بالهيئة، علمًا بأن جميع إجراءات التقدم للاعتماد، أصبحت إلكترونية من خلال دخول المؤسسة التعليمية بنفسها على حسابها على الموقع الإلكترونى للهيئة ، وليس من خلال فروع الهيئة، ولن تُقبل أي ملفات ورقية بعد الآن.

كما أكدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن المؤسسات التعليمية الراغبة في التقدم للاعتماد، عليها تحميل نماذج وملفات التقدم للاعتماد المحدثة من على موقع الهيئة، وإرفاق تفويض منسق المؤسسة وتدوين بياناته، مستند سداد الرسوم، دراسة التقويم الذاتي للمؤسسة، خطة التحسين المستمر، نماذج من خرائط المنهج».