استقرار سعر الذهب عالميا.. اعرف الأوقية بكام؟

استقر سعر الذهب عالميًا عند 1920 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، مع استمرار تقييم خطاب جاكسون هول لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتوجيه توقعات أسعار الفائدة.

وقال «باول»: إنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا كان ذلك مناسبًا، ويعتزمون الحفاظ على السياسة عند مستوى مقيد حتى يتحرك التضخم بشكل مستدام نحو الانخفاض نحو الهدف حيث يظل «مرتفعًا للغاية».

سعر الذهب عالميًا

وأوضح أنهم سوف «يمضون بحذر» في زيادات إضافية، حيث أشار إلى التقدم المحرز في تخفيف ضغوط الأسعار وكذلك المخاطر الناجمة عن القوة المفاجئة للاقتصاد الأمريكي.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى المزيد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، بما في ذلك البيانات الاقتصادية، تقرير الوظائف الشهري، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة.

توقعات سعر الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 1937.13 دولارًا أمريكيًا للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، على أن يتم تداوله عند 2007.76 دولار خلال 12 شهرًا.