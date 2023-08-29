سعر الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة مع بداية التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في محلات الصاغة، مع بداية التعاملات الصباحية، استقرارًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا، 2235 جنيهًا، بحسب بيانات بورصة الذهب.

وفيما يلي نرصد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في الصاغة، لجميع الأعيرة والجنيه الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً مع بداية التعاملات في الصاغة بـ2254 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بـ2235 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 1916 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1490 جنيهًا، جرام الذهب عيار 12 بـ1277 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات 17880 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وعن سعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1920 دولارًا أمريكيًا.