ورش عمل وبرامج تدريبية لمقدمي الخدمة الصحية بمحافظات التأمين الشامل

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية لمقدمي الخدمة الصحية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية».

الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية

يأتي ذلك على هامش فعاليات الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي سينطلق هذا العام تحت شعار «نبني حضارة طبية في الجمهورية الجديدة»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إضافة إلى عدد من وزراء الصحة العرب والأفارقة، بمعبد الكرنك في محافظة الأقصر، يوم 26 نوفمبر الحالي، تزامنًا مع مرور 3 سنوات على التدشين الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنّ ورش العمل والبرامج التدريبية لمقدمي الخدمة الصحية، استهدفت أطباء الرعاية الصحية الأولية، وأطباء الأورام، والصيادلة الإكلينيكيين، والأطقم التمريضية، وغيرهم من مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمحافظات سالفة الذِكر.

وأضافت الهيئة، أنّ ورش العمل والمحاضرات التدريبية شملت التدريب المتقدم في عدة محاور، أهمها «نظرة عامة على إدارة الأدوية ومعايير السلامة، وتقييم استخدام الدواء تحويل النظريات إلى تطبيق عملي، واقتصاديات الدواء وصناعة القرار للنظام الدوائي، وكيفية بناء استراتيجية لارتفاع ضغط الدم، وربح المعركة ضد مرض تصلب الشرايين والأوعية الدموية، والوقت مهم وضروري في فشل القلب، الاتجاهات الجديدة في طب الأسرة، إدارة الأزمات، مفهوم البدائل الحيوية وعلاج سرطان الغدد الليمفاوية»، وذلك على يد نخبة من أمهر المدربين في مجال الرعاية الصحية، وباستخدام أحدث الوسائل التدريبية والتكنولوجية المختلفة.

تدريب متقدم

وأكدت الهيئة، حرصها على التدريب والتعليم الطبي المستمر لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، للإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، وضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنّ التدريب والتعليم الطبي المستمر ركيزة أساسية لبناء نظام رعاية صحية قوي وفعال في الجمهورية الجديدة.