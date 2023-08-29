تصل لـ34 ألف جنيه للحاج الواحد.. «السياحة» تصرف تعويضات حجاج الـ5 نجوم

كشف حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن غرفة شركات السياحة بدأت في إرسال رسائل لحجاج السياحة مستوى الـ5 نجوم وعددهم نحو 3 آلاف حاج، وذلك لصرف قيمة تعويضات قصور الخدمات والإعاشة التي تعرض لها الحجاج بمخيمات منى وعرفات خلال موسم الحج المنقضي، موضحا أن قيمة تعويضات الحجاج تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 34 ألف جنيه.

صرف قيمة التعويض من بنك مصر

وأضاف لـ«الوطن»، أن حجاج السياحة مستوى الـ5 نجوم بدأوا في التوجه إلى فروع بنك مصر بالقاهرة والمحافظات للحصول على قيمة التعويض المقررة، موضحا أن قيمة التعويض تختلف ما بين حاج وآخر وذلك وفقا لنوع الخدمة غير المؤادة للحاج وقيمتها السعرية، وأن أقل حاج من حجاج السياحة مستوى الـ5 نجوم والذي يبلغ عددهم نحو 3 آلاف حاج سيحصل على تعويض قدره 1200 ريال سعودي.

حجاج المستوى الاقتصادي صرفوا أيضا التعويضات

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن حجاج المستوى الاقتصادي (البرى - الاقتصادي طيران) بدأوا منذ الأحد الماضي في صرف مبالغ التعويض عن القصور بالخدمات والإعاشة التي تعرض لها الحجاج بمخيمات منى وعرفات خلال موسم الحج المنقضي، موضحا أن قيمة التعويض لحجاج الاقتصادي تراوحت ما بين 818 جنيها وحتى 10 آلاف جنيه، وأن الحجاج يصرفون مبالغ التعويض من بنك مصر بموجب بطاقة الرقم القومي.

وكانت الشركة المسؤولة عن تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة قد دفعت لغرفة شركات السياحة مبلغ 8.2 مليون ريال سعودي كتعويض عن القصور بالخدمات والإعاشة التي تعرض لها الحجاج بمخيمات منى وعرفات خلال موسم الحج المنقضي.