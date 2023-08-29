مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد ناحية مزلقان بمركز الزقازيق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين في حادث تصادم بمركز بلبيس، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصرع سيدة صدمها قطار في الزقازيق

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغًا بوفاة سيدة بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد ناحية مزلقان العصلوجي بدائرة المركز.

نقل الجثمان إلى مستشفى الأحرار التعليمي

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان وتحديد سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم

وفي السياق نفسه تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد تلقي المركز بلاغا بوقوع تصادم 2 موتوسيكل ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.