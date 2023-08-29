حسام موافي يحذر من 3 أعراض تشير للإصابة بمرض خطير.. «مثلث الرعب»

تحدث الدكتور حسام موافي، في تصريحات تليفزيونية، عن طريقة اكتشف بها إصابة صديقه بورم في المخ، حينما تغيرت تصرفاته وأصبح أكثر عصبية، لافتا إلى أن هناك 3 علامات رئيسية تشير إلى الإصابة بورم في المخ، أسماها «مثلث الرعب».

من بين تلك العلامات، الإصابة بالصداع بشكل مستمر، مؤكدا أنه من أهم الأعرض، وأيضا زغللة العين، إضافة إلى القيء، وإذا حدثت تلك الأعرض كلها سويا، فأنه يعني ضرورة ملحة للذهاب للطبيب، إذ تدل مباشرة وبنسبة كبيرة، على الإصابة بورم في المخ.

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