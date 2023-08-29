أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.. «اعرف عيار 21 بكام»

تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية استقراراً ملحوظًا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، ولم أي تغير منذ ختام تعاملات أمس الاثنين في ظل أن تراجع الأسعار الفترة الماضية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت البيانات أن سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة يبلغ 2240 جنيهًا للشراء فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات 2560 جنيهًا وعن سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلي 1920 جنيهًا شراءً.

أسعار الذهب في مصر

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية تعاملات الصباح 1493 جنيها للشراء أما سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة 1280 جنيها وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم يسجل 17920 جنيها كما وصل سعر الاونصة 79616 جنيها للشراء.

نصائح قبل شراء الذهب

ومن جانبة، قال لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب إن هناك عدة نصائح يجب على المواطنين اتباعها عند الذهاب إلى محلات الصاغة عند شراء الذهب تلك النصائح تتمثل في ضرورة الذهاب إلى محل صاغة موثوق به، ومن الأفضل أن يكون سبق التعامل معه من قبل، مؤكدًا عدم شراء الذهب من على المواقع الإلكترونية والشراء فقط من المحلات المرخصة والخاضعة للرقابة من جهات الدولة.

وأضاف منيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجب على المواطن بعد شراء ما يحتاجه من الذهب الحصول على فاتورة الشراء، ولابد التأكد من دمغة الذهب قبل الشراء.