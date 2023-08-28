استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية بعد موجة تراجعات اليوم

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في محلات الصاغة، خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، بعد موجة تراجعات في أسعار المعدن الأصفر على مدار اليوم، ليسجل جرام عيار 21، الأكثر مبيعاً، سعر 2245 جنيهاً، بحسب بيانات بورصة الذهب.

ونرصد في السطور التالية سعر الذهب اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 في محلات الصاغة، لجميع الأعيرة، وكذلك الجنيه الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، بـ2566 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، للشراء 2245 جنيهًا، بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 بـ1924 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، وجرام الذهب عيار 14 بـ1497 جنيهًا، وعن سعر الذهب عيار 12 بـ 1283 جنيهًا بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب بـ17960 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، بالنسبة للأونصة بـ1921 دولارًا أمريكيًا.