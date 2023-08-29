 صحفي سوداني: موقف مصر الداعم لشعبا دائما تاريخي

قال الدكتور عماد السنوسي، رئيس تحرير صحيفة «نبض السودان»، إن لزيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان لمصر عدة دلالات، موضحا أنّ مصر سطرت واحدة من الملاحم التاريخية التي يسطرها التاريخ للأبد من خلال وقوفها الدائم مع شعب السودان الشقيق.

العلمين الجديدة

وأضاف السنوسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة الحياة، أن مصر التقطت أنظار السودانيين إلى العلمين الجديدة لمشاهدة ما تخرجه هذه المباحثات المهمة لصالح الشعب السوداني.

شعبي وادي النيل

وأشاد بالاستقبال الحار الذي شهده عبدالفتاح البرهان من قبل شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة، وهو ما يدل على الروابط التاريخية والأزلية وما يربط شعبي وادي النيل، مؤكدًا أن مصر كانت صادقة منذ بداية الأزمة السودانية، وبالتالي فإن هذا الصدق جعلها في مقدمة الدول التي اختارها البرهان لزيارتها البرهان.