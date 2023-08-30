أعمل إيه لو تقليل الاغتراب اترفض؟.. بديلان أمام الطالب تعرف عليهما

أعمل إيه لو تقليل الاغتراب اترفض؟ سؤال طرحه عدد كبير من طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين تقدموا بطلب لتقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الكليات والمعاهد، إلا أنهم فوجئوا عند ظهور النتيجة من وزارة التعليم العالي برفض الطلب المقدم منهم، واستمر وضعهم في الكلية التي تم ترشيحهم لها في أول مرة.

أعمل ‘يه لو تقليل الاغتراب اترفض؟

وأجاب الدكتور وليد الطنطاوي، مدير عام مكتب التنسيق وشؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة، عن السؤال الذي يطرحه طلاب المرحلتين الأولى والثانية وهو أعمل ايه لو تقليل الاغتراب اترفض؟ وقال إنه في هذه الحالة أمام الطالب بدلين لا ثالث لهما وهما:

- البديل الأول: التحويل إلى البرامج النوعية في الجامعة التي يقيم في نطاقها، وفي كلية مناظرة للكلية التي جرى ترشيح الطالب لها من مكتب التنسيق، فمثلا «لو الطالب تم ترشيحه لكلية العلوم جامعة دمياط يمكنه أن يحول إلى كلية العلوم جامعة المنصورة، ولكن إلى البرامج النوعية وليس البرنامج العادي».

- البديل الثاني، أن يقضي الطالب دراسة الفرقة الأولى في الجامعة التي جرى ترشيحه إليها، ويحصل على تقدير فيها، وبعد انتهاء العام الدراسي الأول يتقدم بطلب نقل إلي الجامعة التي يرغب في الانتقال إليها.

سبب رفض تقليل الاغتراب

وأوضح الطنطاوي، في تصريح لـ «الوطن» سبب رفض تقليل الاغتراب وهو الطاقة الاستيعابية لكل كلية، إذ أنه من المقرر استيعاب نسبة 10% فقط من الطلاب المقبولين بالكلية في مرحلة تقليل الاغتراب، وهذا الأمر مرتبط بعدد الطلاب وليس مجموع الطالب في الثانوية العامة.

وأكد أنه مع إعلان نتيجة الاغتراب يمكن لكل طالب معرفة المكان الذي قبله سواء كان كلية أو معهد من موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي، ويستعد من الآن للتوجه إليها لاستكمال إجراءات الالتحاق بعد طباعة بطاقة الترشيح.

المرحلة الثالثة للتنسيق 2023

وبدأت اليوم المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 للطلاب الحاصلين على مجموع 205 درجات فأكثر لجميع الشعب وللمستنفدين والمتخلفين، وكذلك نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية عبر الموقع من هنا.