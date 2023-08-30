محافظ قنا يوجه بتطهير ترعة الغلاسي لتوفير بيئة نظيفة وصحية للأهالي

وجّه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، بتطهير ترعة الغلاسي الممتدة بين مركزيّ قنا ودشنا بطول 33 كيلومترا، جاء ذلك خلال مروره لتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى أبودياب.

معدات تطهير الري

وكلف محافظ قنا، مسؤولي الري بإنزال معدات التطهير فورا، كما كلف مسؤولي الوحدات المحلية لمدينتي قنا ودشنا ورؤساء القرى التي تمر بها الترعة بالتنسيق مع هندسة الري لرفع نواتج التطهير أولا بأول، مؤكدا ضرورة توفير بيئة نظيفة وصحية لأهالي التجمعات السكنية على جانبيّ الترعة، كما شدد على رؤوساء القرى بعدم السماح للمواطنين بإلقاء القمامة داخل مجري الترعة، وتحرير محاضر لكل من يخالف ذلك، مطالبا الأهالي بدعم جهود الأجهزة التنفيذية في سعيها نحو توفير بيئة صحية وآمنه لهم.

محافظ قنا يوجه بالمتابعة اليومية للمصارف

كما وجّه «الداودي» مسؤولي الري والوحدات المحلية لمدينتيّ دشنا وقنا بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية داخل النطاق الجغرافي لكلتا المدينتين، والقرى التابعة لهما من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث ورفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرةً وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، مشددا على ضرورة وضع جدول زمني لتطهير جميع الترع والمصارف بشكل دوري وعدم السماح بتجمع المخلفات خلف بوابات حجز المياه في تلك الترع.