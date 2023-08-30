تفاصيل منح المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة في الجامعة الكندية و«هيرتفوردشاير»

وقّع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور محمد حلمي الغر، القائم بأعمال أمين عام مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، ورؤساء فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون لتقديم 100 منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء محافظات الصعيد.

مبادرة «100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية»

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، مراسم التوقيع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة أمام الطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بمحافظات الصعيد، للدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار مبادرة «100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية».

الجامعات الكندية تشارك بطرح 20 منحة في عدة برامج متميزة

وأوضحت مؤسسة الجامعات الكندية، إحدى الجامعات التي وقعت على البروتوكول، أنّها ستشارك بطرح 20 منحة في عدة برامج متميزة، كما يلي.

- بكالوريوس الهندسة المستدامة

وتضم تخصصات «الميكاترونكس، والهندسة الحيوية، وهندسة الطاقة المتجددة».

- بكالوريوس العلوم في الرياضيات وعلوم الحاسب

تضم تخصصات «علوم الحاسب الآلي، التخصص في علوم الألعاب، علوم الحاسب الآلي وتحليل الأعمال والبيانات».

- بكالوريوس إدارة الأعمال BBA

- تضم تخصصات «المحاسبة، المالية، الدعاية والإعلان، الإدارة والتنظيم، ريادة الأعمال».

مؤسسة جلوبال الجامعية تطرح 20 منحة

وأضاف ممثل مؤسسة جلوبال الجامعية، أنّها ستطرح بجامعة هيرتفوردشاير، 20 منحة في عدة برامج مميزة، كما يلي.

البرامج الطبية

- العلاج الطبيعي، الصيدلة.

البرامج الهندسية

تضم تخصصات «الهندسة الميدانية، الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس».

برامج علوم الحاسب

علوم الحاسب «الذكاء الاصطناعي».

- برامج العلوم الإنسانية وتضم تخصصات «التسويق باستخدام التواصل الرقمي، الإعلام» وبرامج الفنون الابتكارية وتضم تخصصات «التصميم الرقمي للإعلام، العمارة الداخلية والتصميم».