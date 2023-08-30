أبرز المعلومات عن ودائع البنك الأهلي.. دوريات عائد متنوعة تبدأ من عام

يوفر البنك الأهلي المصري ودائع ذات دوريات عائد متنوعة، تبدأ من عام وحتى 7 سنوات، والحد الأدنى للشراء يكون ألف جنيه مصري، بحسب جدول أسعار العائد من البنك.

وبالنسبة لسعر العائد على الودائع بداية من العام وأقل من سنتين يكون 8.31% شهريًا، أو 8.32% ربع سنويًا أو 8.36% نصف سنويًا أو 8.50% سنويًا.

سعر العائد على الودائع

والعامين والأقل من 3 سنوات، يكون العائد نفس السعر أي 8.31% شهريًا، أو 8.32% ربع سنويًا أو 8.36% نصف سنويًا أو 8.50% سنويًا.

والمدة من 3 سنوات وأقل من 4 سنوات، 7.84% شهريًا، 7.85% ربع سنويًا، 7.88% نصف سنويًا، 8.00% سنويًا، وكذلك على الـ4 سنوات والأقل من 5 سنوات.

ويحصل صاحب الوديعة من مدة 5 سنوات وأقل من 6 سنوات على 7.60% شهريًا، 7.61%، ربع سنويًا، 7.64% نصف سنويًا، 7.75% سنويًا، وهو نفس العائد من مدة الـ6 سنوات والأقل من 7 سنوات، وأيضًا 7 سنوات فأكثر.

تفاصيل ودائع البنك الأهلي

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.

- يمكن الاقتراض بضمانها حسب القواعد المعمول بها.

- يمكنك الاستثمار لمدد طويلة الآجل مع حرية اختيار دورية العائد.