رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر للطيران تسير أولى رحلاتها إلى بورسودان 4 سبتمبر المقبل

كتب:

أيمن حمزة
01:45 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
شركة ميناء القاهرة الجوي تواصل جهودها للانتهاء من استقبال رحلات بورسودان

شركة ميناء القاهرة الجوي تواصل جهودها للانتهاء من استقبال رحلات بورسودان

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من مدينة القاهرة إلى مدينة بورسودان السودانية، اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل وبواقع رحلة واحدة يوميا.

انطلاق أولى رحلاتها إلى بورسودان 4 سبتمبر 

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، أن أولى الرحلات تبدأ يوم الإثنين 4 من سبتمبر المقبل، بمعدل 7 رحلات أسبوعيا، وتقلع أول رحلة إلى بورسودان تحمل رقم 865 في تمام الساعة ال 5 صباحًا، على أن تعود إلى القاهرة في تمام الساعة الـ11 صباحًا برقم 866.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنه يمكن للركاب حجز تذاكر سفرهم من مكاتب الشركة أول وكلاء السفر أو الموقع الإلكتروني.

اقرأ المزيد:

خبراء إعلام: الشركة المتحدة أعادت ربط الدراما بالواقع وعززت الوطنية عند الأجيال الجديدة

تجديد اعتماد الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في شهادة الأيزو

الشركة الوطنية لاستصلاح الصحراء تتسلم شهادة من موسوعة جينيس العالمية

مدبولي يتابع جهود تطوير الشركة الوطنية للطيران وخططها المستقبلية

كل ما تود معرفته عن الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية

رئيس الشركة الوطنية للاستصلاح: إضافة 270 ألف فدان لمزرعة توشكى في أكتوبر

تسليم طريق طراد النيل "الأقصر - العشى" إلى الشركة الوطنية للطرق

رئيس الشركة الوطنية للتنمية الصناعية يهدي السيسي نسخة من القرآن الكريم

اللواء كامل هلال يكشف أهداف الشركة الوطنية المصرية للتنمية الصناعية

"الوطنية للصحافة" تعلن نتيجة انتخابات الشركة القومية للتوزيع
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.