مصر للطيران تسير أولى رحلاتها إلى بورسودان 4 سبتمبر المقبل

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من مدينة القاهرة إلى مدينة بورسودان السودانية، اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل وبواقع رحلة واحدة يوميا.

انطلاق أولى رحلاتها إلى بورسودان 4 سبتمبر

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، أن أولى الرحلات تبدأ يوم الإثنين 4 من سبتمبر المقبل، بمعدل 7 رحلات أسبوعيا، وتقلع أول رحلة إلى بورسودان تحمل رقم 865 في تمام الساعة ال 5 صباحًا، على أن تعود إلى القاهرة في تمام الساعة الـ11 صباحًا برقم 866.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنه يمكن للركاب حجز تذاكر سفرهم من مكاتب الشركة أول وكلاء السفر أو الموقع الإلكتروني.