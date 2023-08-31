بسمة تعمل في صيانة الأجهزة الكهربائية بأسيوط.. «بنت بـ100 راجل»

داخل مكان صغير مليء بالأجهزة الكهربائية التي تتراص بجانب بعضها البعض، تقف صاحبة الـ 20 عاما وأمامها تلك الأجهزة التي تقوم بصيانتها بكل احتراف، يديها تكون مليئة بالبقع السوادء التي تخرج من تلك الأجهزة، بداخلها حماس كبير، تمارس المهنة التي ورثتها عن والدها، إنها «بسمة حسين» تمتهن صيانة الأجهزة الكهربائية في أسيوط.

منذ أن كانت تبلغ 12 عاما، بدأت «بسمة» تمارس مهنة صيانة الأجهزة الكهربائية، إذ كانت تجلس بجانب والدها عندما كان يقوم بتصليح تلك الأجهزة حتى استطاعت أن تتعلمها وتحترف بها: «أنا لما أبويا كانت بيقعد يصلح الأجهزة الكهربائية كنت بقعد جنبه أشوفه بيعمل أي لغاية لما عرفت الخطوات بتاعة التصليح واتعلمتها»، بحسب حديثها لـ«الوطن».

حب مهنة صيانة الأجهزة الكهربائية

«الشغل مفيهوش عيب ومفيش فرق بين بنت وولد»، بهذه الكلمات عبرت الفتاة العشرينية عن مدى حبها للمهنة صيانة الأجهزة الكهربائية ، مشيرة إلى أنها تتلقى كلمات تشجيعية عديدة من الأشحاص من حولها: «أنا ناس كتير شجعتني وأنا بشتغل ومش بكون مكسوفه خاصة أني الستات بتعرف تتكلم معايا براحتها وتضح المشكلة التي بتكون في الأجهزة بتاعتها».

أنواع الأجهزة الكهربائية التي يتم صيانتها

أنواع مختلفة من الأجهزة الكهربائية تقوم ابنة محافظة أسيوط بصيانتها منها الغسالات بانواعها المختلفة والثلاجات والتكييفات والغلاية الكهربائية وغيرها من الأجهزة، مشيرة إلى أنها لم تواجهها أي صعوبات في تلك المهنة: «أنا في الأول كنت لو حاجة وقفت معايا بخلى والدي يساعدني فيها لغاية لما بقيت بعرف أصلح أي حاجة في الأجهزة».

مكان معين في منزلها تخصصه «بسمة» من أجل تصليح الأجهزة الكهربائية به، كما أنها ليس لها ميعاد محدد للعمل ، فهى تعمل لمدة 24 ساعة وفي أي وقت: «مليش ميعاد محدد افتح فيه وبشتغل في اي وقت والناس كلها عرفتني في المنطقة وبتشكر في شغلي».