تخفيضات مميزة في معرض أهلا مدارس.. «اشتروا لوازم الأطفال قبل الدراسة»

تتعاون وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع وزارة التجارة والصناعة، والغرف التجارية واتحادها العام، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تنظيم معارض «أهلا مدارس»، بمحافظات مصر للعام الثامن على التوالي، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار منافسة في جميع ربوع مصر لصالح المستهلك، ولمجابهة التضخم، وبمناسبة العودة للمدارس.

انطلاق المبادرة يوم 15 سبتمبر

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنّ المبادرة ستنطلق يوم 15 سبتمبر من المعرض الرئيسي الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع غرفة القاهرة في مبنى جهاز المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، تزامنا مع معارض في عواصم المحافظات تنظمها الغرف التجارية بكل محافظة.

وأوضح أنّه جار التنسيق بين رؤساء الغرف في كل محافظة، والمحافظين، لتحديد الموقع لمعرض كل محافظة وتوفير الحراسة والكهرباء والنظافة كالمتبع سنويا، حيث تتولى الغرف إنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض، والتي ستستمر لمدة أسبوعين، بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده لنهاية شهر سبتمبر.

تخصيص مبلغ لسداد رسوم المدارس للتلاميذ

وأضاف الوكيل، أنّه في ضوء المسؤولية المجتمعية للغرف التجارية عبر قرن من الزمان، تخصص الغرف التي تسمح مواردها المالية، مبلغا لسداد رسوم المدارس للتلاميذ الأولى بالرعاية، أو توزيع شنط مدارس لهم تحتوي على الأدوات المدرسية الأساسية من كشاكيل وأقلام وغيرها، على أن يتم توزيعها من خلال المحافظة بالتنسيق مع مديريات التضامن والتربية والتعليم.

وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، أنّ المعارض ستوفر مستلزمات المدارس بأسعار الجملة، بالتنسيق مع المنتجين مباشرة، وستدعم الصناعة المصرية، وستتضمن الأدوات المكتبية والملابس والأحذية والحقائب المدرسية والمواد الغذائية والحاسبات الآلية ومستلزماتها، ولأول مرة الكتب الخارجية التي نسعى لتوفيرها بصورة رقمية لتجاوز آثار ارتفاع تكلفة الورق والطباعة، كما ستقوم الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بإعادة مبادرة حاسب لكل طالب بالتنسيق بين المنتجين وعددا من البنوك لتقسيط التكلفة.

وأضاف عز أنّه جار حصر التكلفة لكل غرفة لمكاتبة وزير التجارة والصناعة، للموافقة على الخصم من الاحتياطي النقدي للغرف لبدء التنفيذ.