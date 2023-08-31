مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بمطروح

لقيت سيدة ورضيعا مصرعهما، فيما أصيب 4 آخرون، وجميعهم من أسرة واحدة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي في الكيلو 15 في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء ضحايا حادث مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام اليوم، ضحايا حادث سيارة طريق الإسكندرية مطروح الدولي وهم: «زينهم عبد المعز الراوي 53 سنة من القاهرة، يعاني من كدمات متفرقة بالجسم، أسماء حسين محمد محمد 23 سنة من القاهرة، تعاني من كدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى زينهم عبد المعز 25 سنة من القاهرة، يعاني من كدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد زينهم عبد المعز 14 سنة من القاهرة، يعاني من كدمات متفرقة بالجسم، ويونس مصطفى زينهم، سنة واحدة من القاهرة، جثة هامدة، هدى محروس مصطفى 49 سنة من القاهرة، زوجة الأول، جثة هامدة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، إلى موقع الحادث وجارِ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.