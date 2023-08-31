«الغرف التجارية» يعيد مبادرة «حاسب لكل طالب» لتوفير الكتب رقميا.. بشرة خير

قال علاء عز أمين عام الاتحاد المصري للغرف التجارية، إن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي ستقوم بإعادة مبادرة «حاسب لكل طالب» بالتنسيق بين المنتجين وعددا من البنوك لتقسيط التكلفة، بهدف توفير الكتب المدرسية رقميا لطلاب المدارس لتجاوز آثار ارتفاع تكلفة الورق والطباعة.

انطلاق معرض أهلا مدارس

وأضاف «عز» في بيان، أن معارض أهلا مدارس ستنطلق خلال أيام على مستوى الجمهورية بالتعاون بين والغرف التجارية ووزارة التموين، موضحا أنها ستقوم بتوفير مستلزمات المدارس بأسعار الجملة وذلك بالتنسيق مع المنتجين مباشرة، وستدعم الصناعة المصرية، وستوفر الأدوات المكتبية والملابس والأحذية والحقائب المدرسية والمواد الغذائية والحاسبات الآلية ومستلزماتها.

أوضح، لأول مرة الكتب الخارجية بصورة رقمية لتجاوز آثار ارتفاع تكلفة الورق والطباعة، كما ستقوم الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بإعادة مبادرة حاسب لكل طالب بالتنسيق بين المنتجين وعددا من البنوك لتقسيط التكلفة.

معرض أهلا مدارس في القاهرة

مبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر

عدد من الفروع في الميادين الرئيسية بالمحافظة.

معارض أهلا مدارس بالمحافظات

- كفر الشيخ: منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.

- القليوبية: بنها شارع فريد ندا «الأهرام»

- القليوبية: شبرا الخيمة ميدان المؤسسة.

- بني سويف: خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

- سوهاج: مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

- الأقصر: السوق الحضري بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر.

- الأقصر: شارع البحر بوسط مدينة إسنا.

- الأقصر: أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر.

- مطروح: الحمام - العلمين.

- مطروح: سيدي براني - النجيلة.

- محافظة البحر الأحمر: شارع النصر وسط مدينة الغردقة.

- البحيرة : تضم 42 معرضا منشرا في الميادين الرئيسية وداخل القرى في مدن كفر الدورا- دمنهور- إيتاي البارود - أبو حمص.

- الوادي الجديد: شارع النبوي المهندس بالخارجة

- الوادي الجديد: ميدان المستشفى بالداخلة.