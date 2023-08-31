افتتاح حمام سباحة نصف أولمبي في مركز ميت غمر بالدقهلية

افتتح محافظ الدقهلية، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، حمام سباحة نصف أولمبي وملحقاته بنظام POT حق انتفاع لمدة 12 عاما على مساحة 1395 مترا، والملعب المنجل الصناعي وملحقاته بنظام POT حق انتفاع لمدة 7 سنوات على مساحة 800 متر على أرض استاد مركز شباب دماص، التابع لإدارة شباب ميت غمر.

افتتاح عدد من المشروعات بالدقهلية

وأشارت إلى الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الشباب و الرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لدعم الشباب والنشء في الدقهلية، من خلال توفير مراكز ونوادي وحمامات سباحة مجهزة بجميع مراكز شباب المحافظة، وذلك لخلق جيل رياضي قادر على تحمل مسئولياته، وداعم لوطنه ومُعد بشكل جيد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لمصر 2023.

وأكد محافظ الدقهلية دعم المحافظة للشباب والرياضة على مستوى محافظة الدقهلية، وتولي اهتماما كبيرا بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية لمراكز ونوادي الشباب بنطاق محافظة الدقهلية، نظرا إلى أهميتها في تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية لدى أبنائنا، وذلك لإدراكنا أن شباب اليوم هم قادة المستقبل والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها وطننا.