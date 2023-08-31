اعتماد معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة «GETCL» بجامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اعتماد معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة «GETCL»، وهي إحدى المعامل الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية المتميزة من قبل المجلس الوطني للاعتماد «EGAC» طبقا للمواصفة ISO 17025/2017 في مجال الكشف عن السالمونيلا باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل «qPCR» للأغذية والأعلاف والعينات البيئية.

مواجهة متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي

وأكد رئيس الجامعة حرص الجامعة الدائم على تطوير برامجها التعليمية لتأهيل خريجها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لافتا إلى أنّ الجامعة تعمل وفقاً لخطة استراتيجية تستهدف تأهيل جميع المعامل للاعتماد الدولي.

ووجه الشكر للدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، والدكتور رشدي العدوي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على أبو شوشة، مدير معمل الهندسة الوراثية وزراعة الانسجة بالكلية، وأسرة كلية الزراعة، لجهودهم المتواصلة لتأهيل معامل الكلية للحصول على الاعتماد الدولي.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنّ معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة من المعامل المهمة والمتخصصة في مجال البيوتكنولوجي وتربية وتحسين النبات من خلال المساهمة في حل العديد من المشاكل التي تواجه تطوير العملية الزراعية فضلاً عن بحوث زراعة الانسجة النباتية والتى تُعد الأساس لإنجاز بحوث الهندسة الوراثية المواكبة للتقدم العلمي في العالم، ويقدم المعمل بحوث زراعة الأنسجة كافة التسهيلات للباحثين لإنجاز البحوث المختلفة في مجال تربية وتحسين النبات والبحوث الوراثية وتقنية الـ.PCR.