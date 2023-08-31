ضبط 3 متهمين بتجارة المخدرات والسلاح في القليوبية

ضبطت مباحث قسم الخانكة، 3 متهمين بحوزة أسلحة نارية وبيضاء ومخدرات مختلفة الأنواع، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبسهم وطلب تحريات المباحث.

معلومات سرية تقود للمتهمين

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم شرطة الخانكة يفيد قيام 3 أشخاص وربة منزل لها معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرات بدائرة القسم.

عرضت المعلومات على اللواء نبيل سليم ، مدير أمن القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، وبعد استصدار ‘ذن من النيابة العامة توجهت قوة كبيرة من مباحث القسم، وألقت القبض على المتهمين.

وتبين أنهم 3 أشخاص وربة منزل لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الخانكة، وبحوزتهم كمية لمخدر الأيس والحشيش والهيروين و200 قرص مخدر وفرد خرطوش وطبنجة معدلة وطبنجة صوت وسلاح أبيض وميزان حساس.