«القوى العاملة» تعلن توافر 35 وظيفة شاغرة.. مرتب 3000 جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، توافر 35 وظيفة لعمال في أحد مصانع منطقة برج العرب، براتب 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، على أن يتاح التقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل 35 وظيفة من وظائف القوى العاملة بالإسكندرية، بمرتب 3000 جنيه بحسب ما أعلنته المديرية.

وظائف خالية في الإسكندرية

وتتمثل الوظائف الخالية في الإسكندرية، في إحدى الشركات الخاصة بمنطقة برج العرب امتداد المنطقة الصناعية غرب الإسكندرية، بحسب مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وتتمثل الوظائف المتاحة بها في الاحتياح لـ35 عامل إنتاج، على أن يكون الراتب 3000 جنيه.

شروط وظائف القوى العاملة بالإسكندرية

وتمثلت شروط وظائف القوى العاملة بالإسكندرية المطروحة في تلك الشركة خلال شهر سبتمبر، في مطلبين كالتالي:

- مؤهل متوسط.

- السن 22 سنة.