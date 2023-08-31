وصول 156 رحلة طيران قادمة من أوروبا إلى الغردقة

قال أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 156 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية إلى الغردقة ومرسى علم.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه من المقرر وصول أكثر من 138 رحلة طيران سياحية إلى مطار مرسى علم وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السياح

ومن جانبه، كشف سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات فنادق الغردقة ومرسى علم لاستقبال أكثر من 31 الف سائح اليوم من مختلف الجنسيات الأجنبية على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا وفرنسا.

وأشار إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية، تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها، منذ مطلع العام الجاري، وكسرت حاجز 95% تزامنا مع الصيف.