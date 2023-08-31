نقل حفل نسمة عبد العزيز بمهرجان القلعة على قناة الحياة غدا

أعلنت قناة الحياة، انطلاق حفل النجمة نسمة عبد العزيز غدا، في إطار فعاليات مهرجان القلعة بدورته الـ31.

مهرجان القلعة الدولى

وتستمر قناة الحياة في نقل فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، المقام حاليا بقلعة صلاح الدين، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث أقيم حفلين مساء أمس الأربعاء 30 أغسطس على مسرح المحكى.

مسرح المحكى

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.