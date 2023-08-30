توقعات بزيادة الوفيات والاضطرابات في العالم بسبب التغيرات المناخية

قال بدوي رهبان، خبير التغيرات المناخية، إنه عندما تكون الظروف المحلية والمعيشية صعبة بأي بلد ينتج عن ذلك مشاكل وصراعات وأمور اجتماعية صعبة وكل تلك الأمور تحدث نتيجة التغيرات المناخية بالبلدان.

علامات التغيرات المناخية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»: أن «من علامات تغير المناخ حدوث عوامل مناخية متطرفة كالفيضانات والسيول والعواصف وموجات الحر والجفاف وكل تلك العلامات تدفع بالإنسان إلى التطرف وإن كان في السلوك أو التطلعات وأيضًا تهدد الإنسان في أمنه وصحته وتأمين الغذاء لنفسه وكل ذلك يؤدي إلى حدوث مجاعات وحدوث ووفيات نتيجة الصراعات واختلاف السلوك».

استمرار النزاعات والصراعات بسبب المناخ

وتابع أن ما سوف نشهده بالمستقبل من تطرفات في التحركات الاجتماعية ونشهد أيضًا تفاقم في الصراعات المحلية والمسلحة وهذا ما يؤكده الصندوق الدولي نتيجة إحصائيات وثوابت ببعض الدول، مشيراً إلى أن وجود نشاط رياحي بالفترة السابقة كان بسبب وجود تقارب بين منخفض الهند الموسمي مع الكتل الهوائية من مرتفع العروض الوسطى.