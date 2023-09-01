إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، في حادثي سير على طريق «بني سويف - الواسطى» الزراعي أمام قرية الزيتون التابعة لدائرة مركز ناصر، والطريق الدائري أمام مستشفى التأمين الصحي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

إصابة 3 في حادث تصادم دراجتين

في الحادث الأول تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، وجرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي واتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم «جمال. إ . م»، 58 سنة، عامل، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و«زياد. ن . ح»، 16 سنة، طالب، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، و«شعبان. ع . ع»، 19 سنة، طالب، مصاب جروح وكدمات.

إصابة اثنين في تصادم ملاكي ودراجة نارية

وفي الحادث الثاني أصيب شخصان بإصابات متنوعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية على الطريق الدائري في مدينة بني سويف أمام مستشفى التأمين الصحي، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين هما «جابر. ش . م»، 56 سنة، عامل، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، ونجله «شعبان»، 35 سنة، عامل، مصاب جرح قطعي بالرأس جروح وسحجات متفرقة بالجسم، ويقيمان بني عطية بمدينة بني سويف.

وتحررت المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.