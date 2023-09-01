بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بوادي النطرون

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، في الكيلو 59 على الطريق الدولي العلمين وادي النطرون، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث طريق العلمين

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم، مصابي حادث سيارة طريق العلمين وادي النطرون، وهم وليد سعد سيد 27 سنة من الجيزة، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم ومحمد رمضان صابر 23 سنة من الجيزة، يعاني من كدمة بالوجه، وكدمات وسحجات بالجسم، وفارس محمد شكل 43 سنة من الجيزة يعاني من جرح قطعي بالساق اليمني واليد اليمني، وزايد حمادة السيد 33 سنة من الجيزة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وحمادة زايد حمادة 10 سنوات من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وتكثف مباحث المرور من جهودها خلال الفحص بموقع الحادث طريق العلمين وادي النطرون، للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.