مطار مرسى علم يستقبل 32 رحلة طيران تقل آلاف السائحين اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت، 32 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح، وذلك ضمن 133 رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.

وصول 32 رحلة طيران مطار مرسى علم

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 32 رحلة طيران قادمة من مطارات 7 دول أوروبية تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

استقبال آلاف السياح في مرسى علم

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه يتم استقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة والهدايا، وإنهاء إجراءات الوصول بواسطة فرق العلاقات العامة التي تكون في استقبال السائحين.

وأشار «عثمان» إلى استعدادات الفنادق لاستقبال آلاف السياح الأجانب اليوم، من 7 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وبلجيكا وسلوفاكيا وهولندا.

مهرجانات على شواطئ مرسى علم

وأضاف أن الفنادق تحرص على تنظيم الحفلات والمهرجانات والبرامج المتنوعة على الشواطئ بصفة أسبوعية، بهدف الترويج السياحي وإدخال البهجة والسرور على السائحين كنوع من أنواع تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.